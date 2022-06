Andy Murray sai kuueaastase vaheaja järel jagu tippmängijast

Avasetis ühe settpalli päästnud Murray ütles võidu järel, et ilmselt oli tal sellel väljakul Tsitsipase ees väike eelis.

„Ma ei taha öelda, et ma olin targem mängija, kuid vahest see väljak sobib minu stiiliga,“ sõnas šotlane. „Stefanos mängib sellel kattel hästi, ent see aitab ka minu tugevad küljed kenasti välja tuua.“