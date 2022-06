Ken Torn sai autoralli Euroopa meistrivõistluste Poola etapi kvalifikatsioonis viienda koha

„Olen väga tänulik toetajatele, kes tegid võimalikuks selle, et saame hooaega jätkata. Tore oli üle pika aja jälle rooli taga olla. Nädalavahetuseks lubatakse ilusat ilma, seega loodan , et saame nädalavahetust nautida ja oma asja teha,.“

„Kenasti kohal. Ootusärevus on olemas, see tähendab ainult head. Test on tehtud ja väikese rallitunde saime juba kätte. Teeme enda asja nii hästi, kui saame ja siis näeme, et kus me pühapäeva õhtuks oleme.“