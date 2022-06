Zinedine Zidane on tõusmas tippklubi peatreeneriks

Prantslaste Europe 1 andmetel on Pariisi Saint-Germain juba jõudnud põhimõttelise kokkuleppeni, et Zidane asendab treenerikohal Mauricio Pochettinot.

Pochettino leping lõppeb järgmisel aastal, kuid klubijuhtid on pettunud, et argentiinlane ei suutnud PSG-ga meistrite liigas edu saavutada. Prantsuse meister langes välja kaheksandikfinaalis, kus komistati hilisema võitja Madridi Reali otsa.