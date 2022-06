DELFI MALTAL | Uskumatu, aga tõsi: Eestil on üliteoreetiline võimalus ka läbi nõrgendatud mudaliiga jalgpalli EM-ile pääseda

Ülejäänud 23-st kohast 20 pannakse paika EM-valiksarja raames. Tänavu 9. oktoobril toimuval loosimisel moodustatakse kümme valikgruppi, millest kuus on viieliikmelised ja neli on kuueliikmelised. Iga alagrupi kaks paremat pääsevad EM-ile.

D-divisjonis on kaks alagruppi. 1. grupp on neljaliikmeline, kuhu kuuluvad Läti (6 punkti), Moldova (4 p), Andorra (1 p) ja Liechtenstein (0 p). Teise alagrupi moodustavad Eesti (6 p), Malta (3 p) ja San Marino (0 p). Kuna esimene alagrupp on neljaliikmeline, siis seal viimaseks jäänud tiimiga peetud mängud D-divisjoni parima koondise määramisel arvesse ei lähe. Tasub mainida, et eelmisel Rahvuste liiga hooajal moodustati ka D-divisjonis play-off, mille võitja pääses EM-ile, kuid toona kuulus nõrgimasse liigasse 16 koondist. Nüüd on see arv teatavasti seitse.