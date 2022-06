Hokitäht kaitses Putinit: hoopis lääneriigid on agressiivsed, tõde selgub õigel ajal

Bõkov tegi endale nime 1980. aastatel Moskva CSKA ründajana. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist siirdusid paljud tolleaegsed hokistaarid NHL-i, kuid Bõkov valis teise tee. Ta kolis Šveitsi, kus mängis oma karjääri viimased kümme aastat.

61-aastane Bõkov elab endiselt Šveitsis, kuid ka tema pikaaegne elukohariik ei pääse kriitikast, kui juttu tuleb Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonidest.

Endise hokitähe sõnul „karistas Šveits ennast ise“, kui kehtestas sanktsioonid ning sai vastutasuks kõrged hinnad.

„See ei tee neile au. Šveits on alati olnud neutraalne riik, kuid propaganda näib toimivat sedavõrd, et nüüd on neutraalsust rikutud. Ükskõik kui kiiresti erioperatsioon ka ei lõpeks, tõde selgub õigel ajal. Loodetavasti juhtub see varsti, et inimesed saaksid teada päris tõe,“ ütles Bõkov intervjuus sports.ru-le.

„Meile öeldakse, et oleme agressorid, et Putin on diktaator. Tegelikult on ameeriklased ja eurooplased need, kes on agressiivsed. Nad tulistavad inimesi tänavatel, inimesed elavad papist majakestes ja seal on tööpuudus. Neil on palju oma probleeme, aga nad räägivad sellest, kuidas meie elame. Nagu öeldakse, pole vahet, kas mu enda kodu on ajakohane, seni kuni naabri lehm sureb,“ sõnas Bõkov.

Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sai Bõkovilt kriitikat. „Kas ta on üldse president? On nukumeistreid, kes oskavad õigeid niite tõmmata. See on lihtsalt teater,“ ütles hokikuulsus Zelenskõi kohta.

Kuigi lääneriigid olevat agressiivsed ja seal on halb elada, ei kavatse Bõkov suvel Venemaad külastada ja jääb Šveitsi. „Olukord on keeruline. Minu jaoks on perekond esikohal,“ ütleb ta, lisades, et eelistab veeta aega Šveitsis koos oma lastelastega.

Bõkov on kahekordne olümpiavõitja, kuldmedali teenis ta 1988. aastal Calgarys ja 1992. aastal Albertville`is.