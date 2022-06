Ringis õhku peksma hakanud ja haiglas surnud poksija vastasel on veebikiusu pärast enesetapumõtted

Video Buthelezist, kes pööras eelmisel nädalavahetusel oma vastasele selja ja hakkas meeltesegadusest õhku peksma, levis kulutulena üle maailma. Mõned päevad hiljem selgus, et mehe pani kummaliselt käituma ajutrauma, millesse ta teisipäeval haiglas suri.

Mntungwa rääkis kodumaa meediale, et tal on juhtunuga väga raske leppida ning ta on saanud mitmeid kirju, milles teda „tapjaks“ nimetatakse.

„Alates Simiso haiglasse viimisest on mind kõvasti kritiseeritud ning sotsiaalmeediaplatvormidel solvatud. Pärast tema surma on see läinud hoopis teisele tasemele,“ rääkis Mntungwa portaalile Sowetan Live.

„Ma ei suuda seda enam taluda. Mul jääb üle teha vaid ühte - ma tapan ennast ära. Isegi mu naabrid on mulle sotsiaalmeediasse väga koledaid sõnumeid postitanud. Mul pole enam turvaline olla.“

„Mina ei tapnud Simisot. Me pidasime poksimatši, kuid see ei olnud elu ja surma küsimus. Ma tahtsin vaid tiitlit võita, mis oleks ehk aidanud muuta minu ja mu perekonna elu.“

„Ma olen meie kodust ainus kes töötab. Ma elan oma noorema venna, tädi ja tema lastega. Mu ema suri, kui ma olin neljane. Isa on veel elus, aga me ei ela enam temaga. Seega oleks selle tiitli võitmine mind rahaliselt aidanud. Aga inimesed nimetavad mind tapjaks. See oleksin võinud ka mina olla.“

„Pole kahtlustki, et Simiso perel on kohutavalt valus. Ta oli just ülikooli lõpetanud. Kes teab, tema perekond võibolla isegi pidi oma lehmad maha müüma, et ta saaks õpingud lõpetada. See on kurb ja valus, aga ma ei läinud sellele matšile plaaniga teda tappa,“ lisas Mntungwa.