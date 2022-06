Vabavõitlussarjas UFC on läbi aastakümnete peamiselt domineerinud ameeriklased ja nende kõrval on kõige rohkem tooni andnud brasiillased. Ülejäänud riikidest on tulnud tšempioneid pigem näpuotsaga. Veel vähem on tiitleid jõudnud Ida-Euroopasse. Venemaalt on sirgunud kaks UFC meistrivöö omanikku (Habib Nurmagomedov, Petr Yan), Poolast samuti kaks (Jan Blachowicz, Joanna Jedrzejczyk) ning Valgevenest üks (Andrei Arlovski). Nüüd on oma suure võimaluse saanud Tšehhi äss Jiri Prochazka. Tõeline nokaudimasin on kunagise tüdruku hüüdnime kõrvale saanud palju asjakohasemad hüüdnimed.