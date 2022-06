DELFI MALTAL | Pika väravapõua lõpetanud Vassiljev jõudis Kristali kannule, kuid Eesti rekordimees jääb veel kaugele

Ühtlasi oli Malta kohtumine Vassiljevile koondisesärgis 142. matšiks. Eesti koondise kõigi aegade edetabelis on ta Marko Kristalist maas nüüd vaid ühe mänguga. Kristaliga on tal võimalus ühele pulgale tõusta 13. juunil, kui Eesti läheb maavõistlusmängus vastamisi Albaaniaga.

Värav pühendati just Tammele ja tema perekonnale, kui tabamust tähistades imiteerisid väljakumängijaid imiku süles hoidmist. „Kogu meeskonnal on Joonase ja tema pere üle hea meel,“ rääkis Anier. „Müts maha kõikide naiste ees! Sünnitus läks hästi, nüüd on neil armas pisipere. See on Joonase auks.“