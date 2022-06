TÄNA | Nõlvak ja Tiisaar alustavad rannavolle MM-i brasiillaste vastu

Hollandi paaril on nelikust kõige säravamad tulemused, neil on muu hulgas ette näidata 2016. aasta Rio olümpia pronks ja 2013. aasta MM-i kuld.

Nõlvak - Tiisaar on välja öelnud, et eesmärgiks on jõuda kaheksa parema sekka. Sel hooajal on Eesti esiduo esinenud hästi MK-sarjas, kus viimati saavutati kõige kõrgema taseme ehk Elite 16 etapil Lätis Jurmalas neljas koht. Neljandaks jäädi ka Challenge taseme etapil Brasiilias Itapemas, hooaja alguses saadi Mehhikos Tlaxcalas 9. koht.