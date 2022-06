Pariisi politseiülem vabandas fännide ees, kes Meistrite liiga finaalil pisargaasi said: meil polnud teist võimalust

Lallement vabandas avalikult kõigi inimeste ees, kes 28. mail Stade de France'i ümbruses tekkinud kaosesse sattusid. Ta vabandas selle eest, et politsei pisargaasi kasutas, kuid lisas, et see oli ainus viis takistada fänne staadionile tormijooksu tegemast.

„Politseiprefektina olen ma ainsana vastutav Pariisi avaliku korra ja turvalisuse eest. Seetõttu võtan ma 28. mai sündmuste eest täieliku vastutuse. Ma olen selle operatsiooni ainus juht. Kõik teised tegutsesid minu vastutusel,“ vahendab Lallementi sõnu Inside The Games.

Meistrite liiga finaal Liverpooli ja Madridi Reali vahel lükkus 36 minutit edasi, sest tuhanded Liverpooli fännid polnud veel staadionile jõudnud, vaid seisid staadioni aia taga tropis, kus politsei neid pisargaasiga pihustas.

„Me kasutasime, ja ma tunnistan seda täielikult, pisargaasi. See oli ainus viis masse tagasi hoida ilma neid ründamata. Oleks olnud tõsine viga neid rünnata, pisargaasi kasutamine töötas. Mul on politseijõudude nimel tõsiselt kahju, kui süütud inimesed kannatada said, aga see oli ainus viis vältida staadioni invasiooni,“ lisas politseiülem.

Prantsuse siseminister on avalikult väitnud, et 30 000 - 40 000 Liverpooli fänni tulid staadioni juurde ilma piletita. Lallement tunnistas senatile, et antud number pärineb tema käest ning ta võis selle hinnanguga eksida.

„Sellel numbril pole mingit teaduslikku põhja, kuid see jõudis minuni politsei ja transpordiametnike tagasisidena,“ sõnas Lallement.

„Võibolla ma eksisin, kuid see konstrueeriti kogu kogutud teabe põhjal. Kas seal oli 30 000 või 40 000 inimest, see ei muuda midagi. Loeb see, et seal oli suurel hulgal inimesi, kes võisid segada filtreerimise korraldamist. Et me neid 5000-lise täpsusega loendaksime, see ei muuda palju.“

Senati ees on aru andmas käinud ka Prantsuse siseminister Geraldn Darmanin ja spordiminister Amelie Oueda-Castera. Ülekuulamist juhtinud rahvasaadikute sõnul rikkusid Meistrite liiga finaali ümber toimunud sündmused tõsiselt Prantsusmaa mainet ning seadsid rahvusvahelisel tasandil kahtluse alla Prantsusmaa võime korraldada edukalt 2023. aasta ragbi MM-i ja 2024. aasta suveolümpiamänge.