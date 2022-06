Ott Tänak: Hyundai juures on vaja muuta veel suuri asju

„Teame, et teha on veel palju. Muuta on vaja suuri asju,“ rääkis Tänak. „See on meeskonnale suur töö, kuna me ei ole kruusal saanud üldse arendustööd teha. Seega on kõik rallid auto arendamise seisukohast meile väga olulised. Peame kiiresti reageerima.“