Kas Müncheni Bayern mõnitab Liverpooli? Sakslased tegid Sadio Mane eest ülimalt kummalise pakkumise

Sel suvel on jalgpalli üleminekuturul käima läinud juba kaks üsnagi skandaalset saagat. Esmalt tegi otsa lahti Müncheni Bayerni äss Robert Lewandowski, kes üritab kõiki vahendeid kasutades Saksamaa tippklubist lahkuda. Seejärel on Bayern asunud aga jahtima Liverpooli ässa Sadio Mane’d. Bayern on jõudnud juba ka ametlike pakkumisteni, kuid viimane neist oli nii jabur, et isegi palju näinud jalgpallieksperdid olid sõnatud.