Antud kohtumise eel räägiti üsnagi avalikult, et kaotuse korral saab 32-aastase Bale’i profikarjäär ilmselt läbi. Lõppenud hooajaga sai läbi ka Bale’i megaleping Madridi Realiga ehk ta oleks saanud südamerahus jalad seinale visata ja golfile keskenduda.

Kuna Wales jõudis aga MM-ile, siis jätkub kindlasti ka Bale’i karjäär. Nii on rahvusvahelises meedias viimase nädala jooksul olnud üheks aktuaalsemaks teemaks Bale’i lähitulevik. Pinnale on ujunud väga eriilmelisi spekulatsioone ja pakkumisi. Välistatud ei ole isegi võimalus, et Bale’ist saab pikaks perioodiks nö professionaalne koondisejalgpallur.