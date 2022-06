Wimbledonis rekordilised auhinnarahad! Avaringi kaotaja teenib sama palju nagu kergejõustiku maailmameister

Wimbledoni tenniseturniiri korraldajad avalikustasid, et tänavusel jõuproovil jagatakse välja rekordiliselt suured auhinnarahad. Võrreldes mulluse turniiriga on auhinnafond kerkinud 11,1 protsenti. Võrreldes viimase koroonaeelse turniiriga ehk 2019. aastaga on tõus 5,4 protsenti.