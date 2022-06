Saksamaa korvpallikoondis toob Tallinnasse NBA tähe, lisaks on tiimis mitmed olulised liitujad

28-aastane Schröder on NBA-s pallinud juba üheksa hooaega. Tänavust hooaega alustas ta Boston Celticsi ridades. Praegu NBA finaalis mängivast meeskonnast vahetati ta aga hooaja keskel Houston Rocketsisse. Celticsi ridades jäi tema keskmiseks näitajaks 14,4 punkti, Houstonis aga 10,9 punkti.

Saksamaa koosseisust on ka sel korral mitmed NBA ja Euroliiga mängumehed puudu, kuid võrreldes eelmiste akendega on kolm väga märkimisväärset lisandujat. Lisaks Schröderile on sel korral koondises NBA-kogemusega Isaac Bonga ja eelmised kolm hooaega Moskva CSKA-s pallinud Johannes Voigtmann. Sõja puhkedes otsustas Voigtmann CSKA-st lahkuda.