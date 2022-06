Tartu Rattarallist võttis osa pea viis tuhat rattasõpra

Kõige suuremate muudatustena võib välja tuua lainestardid, 27 km distantsi lisandumise, 128 km kuulumise Gran Fondosse ning uued rajad, mis kulgesid Peipsi poole. Hilisemast tagasisidest on selgunud, et uuendused võeti hästi vastu. Samuti kinnitas meditsiiniraport, et kukkumiste arv vähenes tänu lainestartidele oluliselt.