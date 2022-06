FOTOD | Simple Sessioni jõudis Viru keskusesse: trikiratturid panid peo püsti

Reede pärastlõunal kogunevad BMX-sõitjad Vabaduse väljakul, et suunduda Stoned Streeti ja FTL’i korraldatud street jam’ile Tallinna tänavatel. Sõidu lõpp-punkt on samuti Vabaduse väljakul, kus toimub kell 20 algav Visit Estonia hüppevõistlus üle tünnisauna. „Saun ja eestlased käivad käsikäes. Enamus festivalil osalevatest sõitjatest on välismaalased ja soovisime alguses tegelikult päris sauna Vabaduse väljakule tuua, aga otsustasime, et piirdume sel aastal tünnisaunaga. Järgmisel aastal teeme suuremalt,“ sõnas festivali korraldaja Risto Kalmre. Neljapäeval ja reedel toimuvad võistlused on tasuta ning kõik huvilised on oodatud osalema või vaatama. Alaealistel on kohustuslik kanda võistlemise ajal kiivrit.