Kas Itaalia jalgpallikoondise võimalus? MM-pääsme taganud riik visatakse ilmselt suurturniirilt välja

Ecuador lõpetas Lõuna-Ameerika valiksarja Brasiilia, Argentina ja Uruguay järel neljanda kohaga ning tagas sellega MM-pääsme. Valiksarja lõppedes hakkas aga Tšiili poolt tulema süüdistusi, et Ecuador kasutas valiksarjas mängijat, kes ei tohiks neid üldse esindada.

Tšiili lõpetas valiksarja seitsmendana, kuid praegu on just nemad suurimad soosikud saamaks endale MM-pääse, mis praegu kuulub veel Ecuadorile.

Küsimus on Ecuadori koondise kaitsemängijas Byron Castillos. Ecuadori koondise andmetel on ta sündinud 1998. aastal Ecuadori linnas General Villamil Playas, kuid Tšiili jalgpalli liitu esindavate advokaatide sõnul on Castillo sündinud aga 1995. aastal Kolumbia linnas Tumacos.