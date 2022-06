Lõuna-Aafrika Vabariigis saadeti laiali klubi, mis lõi ühes mängus 41 omaväravat

Kuulnud, et Matiyasi on juba 22:0 eduseisus, lahkus samal ajal toimunud Shivulani - Kotoko mängul platsilt neli Kotoko mängijat, kes väitsid, et nad on väsinud. Kohtunik karistas neid omavolilise platsilt lahkumise eest punaste kaartidega.

Lõuna-Aafrika Vabariigi jalgpalliliit tuvastas, et tegemist oli ilmselgete kokkuleppemängudega ning jagas nendes osalenud klubide ametnikele viie kuni kaheksa aasta pikkuseid tegutsemiskeelde, mõlema mängu kohtunikud eemaldati oma ametist kümneks aastaks. Uurimine kinnitas, et Nsami 59 sisse lastud väravast 41 olid omaväravad.

„Need inimesed ei austa jalgpalli ning me ei saa lasta sel uuesti juhtuda,“ ütles Mopani regiooni president Vincent Ramphago. „Kurb on see, et sellega olid seotud noored mängijad. Reeglid sätestavad, et iga tiim peab väljakule panema vähemalt viis kuni 21-aastast mängijat.“