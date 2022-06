ROK-i president astus Venemaa ja Valgevene tennisistide kaitseks välja

„Me vajame, et valitsused aktsepteeriks meie rolli,“ ütles Bach, viidates Wimbledonis ees ootavale. „Vaadake meie tennisesõpru: Pariisis said mängijad võistelda neutraalsete sportlastena, Wimbledonis ütleb valitsus „ei“ ning kui me lubame sel juhtuda, kui me anname alla, oleme me hukule määratud.“

„See on kõikide põhimõtete vastu, mille eest me seisame. Kui me jätame selle valitsuste otsustada, saab meist poliitiline tööriist ning me ei suuda enam tagada õiglast konkurentsi. Me peame aru saama, et peame tulema tagasi päeva, kus me saame ühendada kogu maailma rahumeelseks võistluseks. Praegu pole see nii, aga me võime ainult loota, et rahu jääb peale,“ lisas Bach.