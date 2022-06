Rattaprofid kritiseerivad Nadali: meie saaksime sellise asja eest võistluskeelu

Pinot, kes on rattaspordis üks suuremaid dopinguvastase võitluse eestkõnelejaid, on varasemalt seadnud kahtluse alla ka valuvaigistite toel sportimise eetilisuse.

Pinot' kolleegi Guillaume Martin kommenteeris Nadali teguviisi ajalehes L'Equipe: „See, mida Nadal tegi, oleks jalgrattaspordis võimatu. Kui sa oled haige või vigastatud, siis ära võistle. Ma pole kindel, kas see Nadali tervisele just kasuks tuleb.“

Erinevalt tennisest on igasugused süstid rattaspordis alates 2011. aastast keelatud.

„Kui profirattur seda teeks, saaks ta koheselt võistluskeelu,“ jätkas 2021. aasta Tour de France'i kokkuvõttes kaheksas mees. „Ja isegi kui ei saaks, nimetaksid kõik teda dopingutarvitajaks. Sest see klišee käib meie spordialaga kaasas.“

„Inimesed ülistavad Nadali, sest ta trotsis valu. Sama käib Zlatan Ibrahimovici kohta, kes on oma põlve süstinud. Neid peetakse kangelasteks, kuigi nad on kasutanud aineid, mis on täiesti piiri peal. Ning siis süüdistatakse Tour de France'i võitjaid süstemaatiliselt dopingutarvitamises, ükskõik mida nad ka teeksid,“ lisas Martin.