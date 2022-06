INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Jaht kõigi aegade parima meestennisisti tiitlile. Kas trumbid on Nadali käes?

Pühapäeval võitis Nadal French Openil oma 22. slämmitiitli, juhtides oma kahe suure rivaali ees nüüd kahe tiitliga.

Maailma tenniseeksperdid on viimastel aastatel nn „kitsejooksu“ (inglise keeles GOAT ehk greatest of all time - tõlk: kõigi aegade parim) favoriidiks pidanud Djokovici, kes on „kolmest suurest“ kõige noorem. Oma viimase slämmitiitli 2018. aasta Australian Openil võitnud Federer on juba 40, Nadal 36 ja serblane 35.

Seoses Djokovici vastuseisuga koroonavaktsiinile on ennustused pisut muutuma hakanud, sest maailma esireket ei ole Austraalias enam teretulnud ning oma viimast sõna pole vaktsiininõude kohta öelnud veel US Open. Eelseisvale Wimbledonile läheb Djokovic suure favoriidina, kuid ka Nadali motivatsioon oma jalavigastusest võitu saada pole sugugi väike, sest hispaanlase šansid teha kalendriaasta Suur Slämm pole olnud veel kunagi nii head kui praegu, mil ta on võitnud kaks aasta esimest suurturniiri. 2009. aastal, kui Nadal võitis oma esimese Australian Openi tiitli, kaotas ta French Openi neljandas ringis hilisemale finalistile Robin Söderlingile.

„Ma ei mängi selle nimel, et olla ajaloo parim. Asi pole rekordites, vaid selles, et mulle meeldib see, mida ma teen. Mulle meeldib tennist mängida ja võistelda,“ ütles Nadal Pariisis finaalijärgsel pressikonverentsil.

„Mind ei kannusta soov võita rohkem suure slämmi tiitleid kui teised. Mind kannustab kirg mängu vastu, elada läbi hetki, mis jäävad minu sisse igaveseks ning mängida parima publiku ja parimatel staadionitel maailmas.“

„Suure kolmiku“ omavaheline heitlus tuli jutuks ka viimases „Matšpalli“ podcastis, kus tennisekommentaator Toomas Kuum ahhetas: „Ma vaataks seda asja laiemalt. Ma ei saa aru, mida need ülejäänud mängijad teevad? Toome siin aastaid läbi neid uusi nimesid välja. Praegusi metoodikaid ja võimalusi arvestades... No ei suudeta! Ma saan aru, kui keegi kümme aastat valitseb, aga see on varsti juba 20 aastat kestnud! See tundub uskumatu.“

