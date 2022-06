Võrkpallikoondise peatreener Fabio Soli: tegime võrreldes Belgia mänguga poolteist sammu edasi

„Nemad tõid õigel hetkel vajaliku energia platsile. Timo oli täna tubli, aga ta on diagonaalis alles vähe trenne teinud ja ei kesta tervet mängu lõpuni. Valentin on väga energiline ja Markkus on kaaslaste jaoks autoriteetne, tema tõi teistsuguse energia platsile,“ rääkis Soli Eesti Võrkpalli Liidu kodulehel.