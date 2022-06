DELFI FOTOD MALTALT | Eesti jalgpallikoondis valmistub tähtsaks Rahvuste liiga mänguks

Kolmapäeva õhtul pidas Eesti koondis Malta rahvusstaadionil veel viimase pikema treeningu. Võrreldes Argentina mänguga on koosseisus tagasi ka Hispaaniasse mitte reisinud Joonas Tamm . Koondisega liitus ka 18-aastane debütant Rocco Robert Shein, aga tema Malta vastu veel koosseisu kuuluda ei saa.

D-divisjoni teises alagrupis on edasipääsu eest heitlemas just Malta ja Eesti, kellel on mõlemal kirjas 2:0 võit San Marino üle.