DELFI VIDEO | Kertu Laak: Isabelle Haaki tasemele jõudmiseks ainult kõvast tööst ei piisa

„Tema vastu on raske. Hüppad sa blokki või mitte, see pall tuleb nii kõrgelt, et pead suutma kaitsega terve platsi ära katta. Mingil hetkel ta hakkas eksima, aga selle peale ei tasu lootma jääda, et ta eksima jääb,“ rääkis Eesti koondise resultatiivseimana 26 punkti toonud Kertu Laak.