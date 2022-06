FOTOD | Eesti naiskond sai Rootsilt ja nende superstaarilt ühe punkti kätte

Abitreener Toobal: oleme tunnustust väärt, et asja nii kaugele ajasime

„Ei usu. Oleme praegu tunnustust väärt, et asja nii kaugele ajasime. Platsil oli väga nooruke libero (16-aastane Janelle Leenurm) ja väga noor sidemängija (17-aastane Häli Vahula). Kui põhikoosseisus kaks muudatust teha, siis on raske, aga tulime sellest olukorrastr välja. Me ei saa midagi taga nutta. Selge see, et Rootsi oli favoriit ja võttis lõpuks oma. Aga see, kuidas me võitlesime, oli väga okei. Punkt nende vastu on väga korralik tulemus. Loomulikult oleks tahtnud i-le täpi peale panna,“ kommenteeris Eesti koondise abitreener Andres Toobal.