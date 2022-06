Maailmarekordimees Warholm võib MM-ilt kõrvale jääda, algas võidujooks ajaga

„Sprindis on see võib-olla kõige tavalisem vigastus. Karsteni osalemine MM-il pole kindel. Usume siiski, et eesmärk seal võistelda on reaalne. Aga kõik osapooled peavad aru saama, et kõik ei pruugi plaani järgi minna,“ rääkis Warholmi aitav Norra olümpiakeskuse arst Thomas Torgalsen väljaandele VG.