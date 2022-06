Vasalemma Offroad Rally toimub publikule kui peopesal

Publikuala paikneb karjääri nõlval ning sealt avaneb vaade kogu rajale. „Ala on avar ja mugav, mingit põõsastes ragistamist ja poris sumpamist pealtvaatajatel ei ole,“ rääkis peakorraldaja Ragnar Sarapuu. „Tuleb lasteala, väljas on EAL Tulevikutähe krosskart, Liqui Moly ralliveokas, Patrick Sarapuu võistluskart, millega ta teeb ka demosõidu. Laupäevase võistluspäeva lõpetab Kolumbus Krisi kontsert.“

Võistlus toimub offroad-ringrajasõidu formaadis, mis tähendab, et võistlejad lähevad rajale ühisstardist. „Kahtlemata on start pealtvaatajatele atraktiivne. Järgnevad palgi- ja veetakistus. Viimast läbivad kiiremad autod vesiliuga, ehk rattad põhja ei puutu,“ rääkis Sarapuu. „Vaatemängulised on kindlasti kividel turnimise osa rallikrossiraja jokkeritasku lähistel ning S-kurv, millele järgneb topelttrampliin - esimene on kruusahüpe, teine rallikrossiraja asfaldihüpe. Eks huvitavaid elemente leidub teisigi.“