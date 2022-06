Hyundai sõitja pahandas MM-sarja korraldajatega: me ei ole masinad

„MM-sarja etappidel on suurepärane hoolduspark, kus on palju külalisi. Tootjad tahavad, et inimesed käiksid hoolduspargis, et näha millised meie autod välja näevad ja kuidas neid hooldatakse. See on vaatemängu oluline osa. Loomulikult tahaksime, et meil oleks iga päeva vähemalt üks korralik hoolduspaus. Samas mõistan, et kui katsed on kaugel, on see keeruline,“ rääkis Tänak.