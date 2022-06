Eesti tippsportlane Mattias Kuusik: kui oled korra allaandja, oled terve elu allaandja

Mattias Kuusik on pärit spordilähedasest perekonnast, mis on kaasa aidanud ka tema judo teekonnale - vanaisa oli nooruspõlves vehkleja ja isa maadleja. Tartumaa lähedalt Äksist pärit poisi jaoks olid Lähtel toimuvad judotrennid ajaliselt kõige sobivamad, seetõttu alustaski ta esimes klassis just judoga. Judo on mentaalne ala, kus sportlane peab väga palju tegelema muuhulgas ka enda emotsioonidega. Kui noorena läks Kuusik enda sõnul treeningutel väga kiiresti endast välja, siis nüüdseks ärritub noor judoka vähe. „Olin väga aktiivne ja püsimatu laps. Mul oli raske keskenduda ja enda energiat ühte kohta suunata,“ meenutas Kuusik. Judos omandatud enesekontroll ja -distsipliin aitavad tal täna tavaelus edukas olla. „Judo on spordiala, kus mängivad reeglid ja etikett suurt rolli, mistõttu õppisingi enda energiat ühte kohta suunama - reeglid aitasid mul käitumist parandada ja ennast raamis hoida. Suudan õigel ajal keelt hammaste taga hoida. See tuleb tavaelus kasuks,“ tunnistas judoka, kelle nooruspõlves oli moes ka hoovisport, mida Mattias igapäevaselt harrastas.

Kuigi lapsena ei olnud noor judoka enda sõnul judos andekas, siis 16-17aastasena hakkas ta judost paremini aru saama ja läbimurre toimus 2013. aastal, kui Mattias Kuusik tuli kadettide karikaetapil poodiumile ning Euroopa meistrivõistlustel pronksile. „Siis sain aru, et tuleb edasi minna,“ ütleb ta.



Judoteekond pole Kuusiku jaoks olnud lihtsate killast, noorsportlasel on olnud mitmeid operatsioone ja vigastusi. 2018. aasta alguses kukkus ta laagris vasaku õla peale ning vajas seetõttu ka operatsiooni „Vigastustest tagasitulek on näidanud, et ära anna kunagi alla, isegi, kui tundub, et lootust ei ole. Alati on lootust ja see on mulle sihikindlust juurde andnud. Kui oled korra allaandja, siis oled terve elu allaandja.“



Vigastusest taastudes võitis Kuusik U23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel kulla ning tõi koju pronksi kadettide EMilt. Enda suurimaks sportlikuks saavutuseks peabki judoka U23 Euroopa meistriks tulemist. „Üks asi on tiitel, kuid minu jaoks oli suurimaks saavutuseks teekond, mille ma läbi käisin, et sinna jõuda,“ tunnistas ta.



Judoka suurimaks motivaatoriks on elustiil, mida ta tänu judole elab. Tänu judole on Mattias Kuusik külastanud mitmeid erinevaid riike ja kultuure, kuhu poleks niisama sattunud - kolmel korral Hiinat, kolmel-neljal korral Jaapanit, Ameerikat, Lõuna-Koread, Usbekistani. Läbi on käidud peaaegu kõik Euroopa riigid.



Hetkel võtab noor judosportlane aasta korraga ning plaanib kindlasti võistelda selle aasta lõpuni. Hetkel treenib noor judoka 15-20 tundi nädalas ning lisaks annab ta trenne koolilastele, et hoida kätt soojas ka treeneri ametis.



Judo kõrvalt on Mattias Kuusik omandanud nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi. Ülikooli esimeses astmes õppis ta kehakultuuri ja teises astmes treeneriks-spordijuhiks. Tulevikus näebki ta ennast profivõistkonna üldfüüsilise ettevalmistuse treenerina.