VIDEO | Võimas! Eesti meistriliiga iluvärav lööb rahvusvahelisel areenil laineid

24-aastase ghaanalase imevärava noppis teiste seas välja ka jalgpallilehekülg 433, kellel on Instagramis üle 50 miljoni jälgija. Praeguseks hetkeks on nende konto poolt üles laetud klippi vaadatud enam kui 2,3 miljonit korda ning 184 tuhat kasutajat on Agyiri värava ka meeldivaks klikkinud.