10. juunil toimub Pardigolf, millega toetatakse vähihaigeid lapsi

Eda-Ines kinnitab, et Pardigolf on eriline sündmus ning erineb paljuski tavalistest golfivõistlustest. „Seal on soe õhkkond ja head tegemise soov, mis ühendab,“ kirjeldab ta ja lisab, et Pardigolf aitab äratada tähelepanu, et on peresid, kus on käsil väga rasked võitlused. Organisatsioonid vajavad tema sõnul enim just rahalist ressurssi, seetõttu on ka Pardigolf väga vajalik viis selle kogumiseks.

Põhjuseid, miks Eda-Ines otsustas toetada Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu, on mitmeid. Peamiseks põhjuseks see, et iga inimese abi nendele peredele on ülioluline ja oma tegevusega loodab ta toetajaid abivajajatele juurde tuua. Lisaks tunneb ta isiklikult ka inimesi, kes liidu tegevusi veavad. Ta kiidab, et Luive Merilai on tõeliselt tegus, tugev ja suure südamega naine, keda ta tunneb juba aastaid.

Eda-Ines julgustab, et kui sul on tunne, et tahad aidata ja võimalus seda teha, tasub see igal juhul ette võtta. „Kui annad väiksegi panuse kellegi teise paremaks eluks, annab see väga hea tunde!“ ütleb ta.