Transsooline rattur mattus Boris Johnsoni tõttu räigete ähvarduste laviini alla

Teema sai tegelikult alguse juba märtsikuus, mil 21-aastane Bridges lootis teha naiste konkurentsis Suurbritannia meistrivõistlustel oma debüüdi, kuid rahvusvaheline jalgrattaliit (UCI) otsustas teda siiski mitte starti lubada.

Vastuoluline otsus põhjustas toona elavat vastukaja ning oma arvamuse ütles selgelt välja ka peaminister Johnson: "Ma ei leia, et bioloogiliselt meesteks sündinud sportlased võiksid naiste võistlustel osaleda. Kui see arvamus kelleski pahameelt tekitab, siis peame asjad lihtsalt omavahel selgeks rääkima. Mis aga ei tähenda absoluutselt seda, et ma ei toetaks inimesi, kes soovivad oma sugu vahetada. On äärmiselt oluline, et me selliseid inimesi maksimaalselt toetaks ja neisse armastusväärselt suhtuks."

Bridgesi sõnul on Johnsoni vastutustundetu sõnavõtt tekitanud talle aga hulgaliselt probleeme ning asi on läinud lausa nii kaugele, et sportlane ei tunne ennast enam turvaliselt: "On väga veider näha, kuidas Suurbritannia kõige kuulsam mees avaldab arvamust teema kohta, millest ta tuhkagi ei jaga. See, mis sõnavõtule järgnes, ei tulnud mulle loomulikult üllatusena. Olen saanud võhivõõrastelt inimestelt hulgaliselt kirju, kus mind ähvardatakse füüsilise vägivallaga. Elan nüüdsest tõsises hirmus ning ei julge enam avalikkuse ees olla mina ise," rääkis Bridges ITV-le antud intervjuus.

"Inimestel on alati olnud asjade suhtes oma arvamus ja neil on selleks ka igasugune õigus. Aga selles, kuidas peaks asju välja ütlema, on suur vahe. Kellegi ähvardamine ei ole selleks kohe kindlasti õige viis," sõnas pettunud sportlane.