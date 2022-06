Manchester Unitedist lahkuv Pogba: ma tahan armastust tunda

29-aastasest Pogbast saab 1. juulist vabaagent ning pärast seda on tal võimalik oma suva järgi endale uus mängupaik leida. Prantslase teenetest on väidetavalt huvitatud nii Torino Juventus, Madridi Real kui ka PSG, aga mängija sõnul on ta nõus liituma ainult sellise klubiga, kes teda tõsiselt väärtustab.

"Kõik soovivad armastust tunda ja kõik vajavad sisimas ka seda, et neid tõeliselt hinnataks. Seda arvesse võttes, tahan leida enda jaoks parima võimaliku lahenduse. Pean oma tööd nautima, sest muidu ei tule see mul hästi välja. Võidud ja karikad pole sugugi kõige olulisemad, vaid peamine on see, et ma ennast hästi tunneksin," vihjas Pogba Uninterrupted Youtube'i kanalile antud intervjuus, et klubi ebaedu polnud peamiseks põhjuseks, miks ta Manchester Unitediga lepingut ei pikendanud.

Endine ManU kapten Patrice Evra oli juba möödunud aasta novembris seisukohal, et Pogbal oleks targem klubist lahkuda: "Unitedis ei armasta teda keegi. Klubi legendid vihkavad teda ning paljudele poolehoidjatele ei meeldi ta oma elustiili pärast. Ma ei kaitse teda ainult selle pärast, et ta on mulle nagu väikevend, vaid näen lihtsalt seda, kuidas talle liiga tehakse."

2016. aastal rekordilise 105 miljoni euro eest Juventusest Inglismaale siirdunud Pogba esindas Unitedit kokku 233 kohtumises ning sai selle ajaga kirja 39 väravat. Lisaks Euroopa liiga tiitlile krooniti ta Manchesteri klubi särgis ka kahel korral Inglismaa karikavõitjaks.