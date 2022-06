Eesti parim naiste rannavolleduo lööb kaasa kodusel Rakvere Cupil

Et mehi on registreerunud 28 paari, peetakse reedel ka kvalifikatsioon, kust pääseb alagrupiturniirile ehk 16 sekka neli paari. Naisi on kirjas 12 paari.

Alagrupis mängitakse üldjuhul nn teisendatud alagrupiturniiri reeglitega ehk esimeses ringis kohtuvad reitingu 1 vs 4 ja 2 vs 3, teises ringis kohtuvad omavahel esimese kohtumise võitjad (V1 vs V2) ning esimese kohtumise kaotajad (K1 vs K2). Alagrupi võitja saab koha veerandfinaalis. V1 vs V2 kohtumise kaotaja (alagrupi teine koht) ja K1 vs K2 kohtumise võitja (alagrupi kolmas koht) saavad koha ⅛-finaalis. K1 vs K2 kohtumise kaotaja saab alagrupis 4. koha ning jääb turniiril kokkuvõttes jagama 13.-16. kohta. Pärast alagrupiturniiri mängitakse 12 võistkonna play-off.