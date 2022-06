Võidumängu järgselt infarkti saanud Madridi Reali peatreener pääses haiglast koju

54-aastane hispaanlane juhendas veel laupäeva õhtul oma meeskonda Hispaania meistrivõistluste poolfinaalseerias, kui Eesti korvpallikoondislase Sander Raieste koduklubi Baskonia pidi tunnistama Reali 83:71 paremust. Pärast kohtumist jõudis avalikkuseni ehmatav uudis sellest, et Laso on infarktiga haiglasse toimetatud.

Nüüd andis aga treener sotsiaalmeedia vahendusel teada, et õnneks on tema tervisega kõik jälle korras: "Olen nüüd jälle kodus ja tunnen ennast täiesti normaalselt. Olen õnnega koos, et elu mind kõigest hoiatada üritas. Nagu doktor mulle eile ütles, siis olen hetkel isegi paremas konditsioonis, kui viis päeva tagasi ning loodan ise võimalikult ruttu väljaku äärde naasta!"