Narva Energiajooks toob starti Eesti parimad pikamaajooksjad

Narva Energiajooksu kolmekordne võitja Roman Fosti Sparta Spordiseltsist iseloomustas hetkeseisu järgmiselt: „Käimas on spetsiaalne ettevalmistus Müncheniks, rasked trennid on käimas ja keha annab vahepeal signaale, et ära torma. Jooksuvorm on hea, kuid nagu vahepeal Eesti ilmgi, üsna heitlik, mis tuleneb tugevatest trennipingutustest. Narvas on eesmärgiks teha koos tiimikaaslastega tugev sooritus ja viimasel veerandil, kui on jõudu, siis panna ennast ja rivaale poolmaratoni võitu jahtides korralikult proovile. Loodan, et kogu Münchenisse pürgiv maratonitiim mahub ikka pedestaalile. Selleks peab Tiidrek tagant tõukama ja Kaur tuult murdma,” provotseeris mitmekordne Eesti meister tiimikaaslastest konkurente.