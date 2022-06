Red Bulli nõustaja teatas Jüri Vipsile halva uudise

"Peame vaatama, mis saab pärast 2023. aastat. Mis oleks tema aletrnatiivid? Ma ei usu, et hetkel on teisi alternatiive, mis oleks paremad kui AlphaTauri meeskond," ütles kogenud austerlane.

Kuid Gasly pole ainus, kes peab Perezi uue lepingu valguses oma järgmiseid samme hoolikalt kaaluma. Gasly ja tema meeskonnakaaslase Yuki Tsunoda taga on mitu Red Bulli juunioride tiimi sõitjat, kes loodavad lähitulevikus end kuninglikku sarja pressida. Nende hulgas on vormel-2 tippsõitjad Liam Lawson, Jehan Daruvala ja Jüri Vips .

Marko andis mõista, et on väga ebatõenäoline, et ükski neist noortest saaks 2023. aastal F1-sarjas võimaluse.

"Arvatavasti võib eeldada, et praegused juhid jäävad AlphaTauris oma kohtadele," ütles Marko. "Kuid kuna koroonaviirus on endiselt olemas, siis võib juhtuda, et ka noored peavad sekkuma. Loomulikult ma loodan, et keegi haigeks ei jää, aga noored peavad täiskohaga sõitjakohta veel vähemalt aasta aega ootama."