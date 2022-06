Venemaa tippjalgpallur: meie propaganda üritab veenda, et oleme eriline rahvas ja kogu maailm on meie ainulaadse missiooni vastu

27-aastane Karpova on ainus Venemaa jalgpallinaiskonna mängija, kes on avalikult oma vastuseisu sõjale üles näidanud ja teeb seda peaaegu iga päev. Alates sõja algusest on ta postitanud sõjavastaseid sõnumeid Instagrami, kus tal on 143 000 jälgijat.

"Ma ei saa lihtsalt seda ebainimlikkust kõrvalt vaadata ja vaikida," ütleb Karpova Barcelonas BBC-le antud intervjuus. "Ma ei tea, mis juhtuks, kui oleksin Venemaal, mitte Hispaanias, kuid tunnen ikkagi erilist vastutust sõna võtta."

Venelanna kolis Hispaaniasse 2017. aastal ning on siiani Venemaa koondist esindanud 24 korda.

Karpova on väga kriitiline president Vladimir Putini tegevuse ja Venemaa juhtkonna propaganda suhtes.

"Vene propaganda püüab venelasi veenda, et oleme väga eriline rahvas ja kogu maailm on meie ja meie ainulaadse missiooni vastu," ütleb ta. "Putin võttis meilt kõik, ta võttis meie tuleviku. Samal ajal tegi ta seda meie vaikival nõusolekul. Nad [valitsus] ei tundnud meie tugevat vastupanu. Enamik inimesi lihtsalt sulges ebaõigluse ees silmad, arvates, et see pole nende asi."

Venelanna ootab, et üha rohkem tema kaasmaalasi suu avaks. "Loodan, et aina rohkem venelasi hakkab sõja vastu sõna võtma. Ei saa lihtsalt teeselda, et midagi ei toimu," rõhutab Karpova.