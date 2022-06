Boston Celtics vs Golden State Warriors. Kumb läheb NBA finaalseeriat juhtima?

Golden State Warriorsi teekond finaali on kulgenud libedamalt

Kuldsete sõdalaste teekond läbi play-off'ide on läinud märkimisväärselt libedamalt kui rohesärkides vastastel. Nimelt pole Warriorsil ükski vastasseis jõudnud seitsmenda mänguni, meeskond on suutnud seeriavõidu enne kindlustada. Play-off'i esimeses raundis astuti vastu Denver Nuggetsile ning üldsus tõdes Warriorsi play-off'ide vormi. Meedia tegi tagasivaateid varasematest hooaegadest, nagu 2015, 2017 ja 2018, kui klubi fänn oli lausa rõõm olla, pea iga aasta tuli koju NBA tiitel.

Järgmiseks Warriorsi vastaseks sai Memphis Grizzlies. Klubi, mille eest mängib Ja Morant. Talent, kes on isiklikult teinud väga hea hooaja. Kuid korvpall on meeskonnamäng ja üks staar ei saa vastu hästi töötavale tiimile. Nii läkski, et Memphise pruunkarud pidid leppima seeriakaotusega. Läänekonverentsi finaalis mindi kokku Dallas Mavericksiga. See tähendas Luka Dončići ja Stephen Curry vastasseisu: kumb tiimiliider viib oma meeskonna finaali? Dončić lõpetas mänge kõrgete punktiskooridega, kuid see ei osutunud piisavaks. Seeria oli Warriorsi jaoks kokkuvõttes oodatust lihtsam ja läänekonverentsi finaal lõpetati võiduga 4 : 1.