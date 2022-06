Selgus Aleksander Zverevi vigastuse tõsidus

Prantslaste L'Equipe teatab, et maailma kolmas reket peab tõenäoliselt pidama kuue kuni kaheksa nädala pikkuse mängupausi, mis jätab ta kindlasti eemale Wimbledoni turniirist.

"Esimeste tervisekontrollide põhjal tundub, et mul on parema jala hüppeliigeses mitu külgmist sidet rebenenud," kirjutas Zverev oma vigastusest Instagramis. "Tahaksin tänada kõiki lahkete sõnumite ja toetuse eest. See tähendab mulle tõesti palju."