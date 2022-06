VIDEO | Ohekatku veoautokrossil mängis olulist rolli taktika

GAZ-53 võitja Tauri Toimele järgnesid finaalis Tajo Aasaroht ja Heigo Ojasaar. „Mõlemas treeningvoorus sõitsin kõrge n-ö mudarehviga. Tundus, et on hea ja pidamine olemas. Aga ajasõit näitas, et saab veel paremini. Vahetasime kõrged rehvid madalamate vastu ja sain kolmanda käigu asemel kasutada rohkem neljandat, mis annab ka mootorile rohkem hingamisruumi,“ sõnas Toime.

EAL veoautokomitee esimees Erko Sibul ütles, et vähese osavõtjate arvu tõttu, kõigi klasside peale kokku 20, jääb juulikuusse planeeritud etapp Taalis toimumata. „Kui osalejaid napib, siis kellele sa ikka seda võistlust korraldad, ka publikul on vaatamist vähe,“ rääkis ta. „Usun, et Smiltene, Varstu ja Tapa võistlused siiski toimuvad. Hooaja lõpus korraldame sõitjatega nõupidamise, teeme selgeks, millised on vähese osavõtu põhjused ja millised on komitee võimalused neid aidata.“