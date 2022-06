Perez teenis suure palgatõusu, kuid jääb Verstappeni teenistusest ikka kaugele

Perezi aastapalk tõusis seniselt 4,9 miljonilt eurolt seitsme miljoni peale. Lisaks sellele on lepingus fikseeritud erinevad preemiasummad, mis võivad tõusta kuni kolme miljoni euroni.

Verstappeni aastapalk olevat Mirrori andmetel umbes 37 miljonit eurot. Arvatakse, et see on umbes samal tasemel kui Mercedese piloodi Lewis Hamiltoni palk.