Eesti suusahüppaja naaseb kahevõistluse juurde

Kuid aeg, mil Annemarii suusahüpetega tegeles, ei olnud kindlasti mitte raisatud, kirjutab Eesti Suusaliit oma koduleheküljel. Sellel ajal õppis eestlanna hindama, kui oluline on puhkus ja õige taastumine. Varasemalt ei pööranud Bendi sellele nii palju tähelepanu ja seetõttu olid tagasilöögid kerged tulema. "Tegin sammu edasi hüppemäel ja õppisin, et trennides peab kindlasti olema lõbus!" kommenteeris Bendi.

Eestlanna ei ole seadnud endale suuri plaane, vaid jääb realistlikuks. "Praegune naiskahevõistlejate olukord on üpriski keeruline. Enne kui pole selgunud, kas pääseme 2026. aasta taliolümpiamängudele, võtan hooaeg korraga. Esmalt pean tublisti trenni tegema, et saavutada see vorm, mis oli mul enne haigestumist. Ma loodan, et saan kodusel kahevõistluse maailmakarikasarja etapil kaasaleajatele pakkuda head emotsiooni ja edukalt võistelda ka maailmameistrivõistlustel Sloveenias."