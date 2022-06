Ukraina ekskohtunik: FIFA tegi vene keelest maailma jalgpallikeele, nad ei saanud meid MMile lasta

"FIFA on teinud vene keele maailma jalgpallikeeleks!!! Nad lihtsalt ei saanud Ukrainat MMile lasta," vihjas Shamõch tänavu märtsi lõpus toimunud rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) kongressile, kus otsustati vene keel nimetada ametlikuks töökeeleks.

"Jalgpallikohtunik! Ta on minu kolleeg! Aga puhas pätt. On asju, mida ei saa varjata. Ja ma ei valeta. See oli puhas pask, koos nendega, kes VAR-is istusid!" kirjutas ukrainlane kohtunike töö kohta Facebookis.