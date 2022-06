Ralliajakirjanik: Hyundai on tagasi tiitliheitluses. Rovanperä näitas, et on ikkagi inimene

Alles viienda kohaga piirdunud Rovanperä kohta kirjutas Lindsay: "Unustage Rovanperä reedene kiirus. Me kõik teadsime, et Itaalias teepuhastajana päris kõrgesse konkurentsi jäämine on raskem kui Portugalis. Kuid Sardiinias oli tema turvises näha mõnda lõhet. Kui tee puhastamine oli vältimatu, siis tagatiiva lõhkumine oli välditav. See maksis talle veelgi rohkem aega, kuna see häiris oluliselt tema Yarise käsitsemist. See oli kasulik meeldetuletus, et isegi pärast ootamatut kolme järjestikust võitu on temagi ikkagi inimene. Ta võib teha vigu ja jätta võimaluse, mille teised ära kasutavad."