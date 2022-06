Ronaldo asus täitma oma lubadust: ees seisab 450 km pikkune rattasõit

Ronaldo ostis 2018. aasta septembris 29 miljoni euro eest 51% Hispaania jalgpalliklubi Real Valladolidi aktsiatest. Pärast seda, kui Valladolid langes aasta tagasi Hispaania kõrgliigast välja, andis Ronaldo lubaduse, et kui meeskond suudab aastaga La Ligasse tagasi tõusta, sõidab ta jalgrattaga Valladolidi staadionilt Loode-Hispaaniasse Santiago de Compostelasse.

"Ma teen seda rattaga, kuna ma ei saa joosta. Mina ja mu naine lahkume pühapäeval Valladolidist ja sõidame jalgrattaga Santiago de Compostelasse," rääkis 45-aastane Ronaldo eelmise nädala lõpus Hispaania meediale. "See saab olema ilus. Ma tean, et kannatan füüsiliselt, kuid see saab olema unustamatu kogemus."