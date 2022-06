REPORTAAŽ | Lionel Messi ja Argentina maagia. Fännikultuur, mis paneb kadestama

Kuigi pühapäevane Argentina ja Eesti jalgpallikoondise maavõistlusmäng peeti veidi üle 200 000 elanikuga Pamplona linnas Baskimaal, võis eeldada, et huvi matši vastu on suur. Möödunud nädala alguses, kui Argentina valmistus Bilbao Athleticu staadionil taaselustatud Finalissima matšiks, kogunes nende treeningut staadionile vaatama koguni 15 000 inimest. Sellise huvi üle pole midagi imestada. Just Hispaanias on kõige suurem väljaspool Argentinat asuv argentiinlaste kogukond.