Sõda katkestas Kontaveiti ja Tursunovi eduka koostöö

„Tahaksin teatada, et me ei jätka Anetiga koostööd. Tahan tänada Anetti selle võimaluse eest, õnnitleda teda karjääri parima edetabelikoha pärast ja soovida talle edaspidiseks palju edu. Tunnen uhkust tehtud töö eest ja olen pisut kurb, kuid vahel saavad head asjad lihtsalt otsa. Tänan veel kord ja palju edu!” ütles vene rahvusest 39-aastane Tursunov, kelle juhendamisel võitis Kontaveit viis WTA turniiri ja murdis 30. kohalt esikümnesse.