Niitväljas selgusid Eesti golfi rajamängu meistrid

Meeste klassis võidutses oma 22. sünnipäeva tähistanud Mattias Varjun, kes alistas finaalis noorema venna Markuse 2/1. Mõlemad vennad on Niitvälja Golfiklubi kasvandikud ning Mattiasele on see teiseks rajamängu meistritiitliks. Varasem pärines 2019. aastast. Pronksmedal kuulub käesoleval aastal Richard Tederile (Estonian Golf & Country Club), kes esimesel lisarajal suutis võita Marten Palmi (Niitvälja Golfiklubi). Tulemusi saab vaadata SIIT.